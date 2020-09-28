وبحسب الوكالة، بحث وزير الطاقة الإيراني رضا أدركانيان مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي مزايا وأهمية الربط بين كل من إيران وقطر.
© AP Photo / Ali Abdul Hassan
وبدوره، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، أن بلاده ستدرس إمكانية الربط الكهربائي مع إيران، منوها إلى إمكانيه وقابلية تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بحسب الوكالة.
كانت هذه تفاصيل خبر "يوفر سوقا في بلدان الجوار"... كابل بحري يربط قطر بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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