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"يوفر سوقا في بلدان الجوار"... كابل بحري يربط قطر بإيران

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وبحسب الوكالة، بحث وزير الطاقة الإيراني رضا أدركانيان مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد شريدة الكعبي مزايا وأهمية الربط بين كل من إيران وقطر.

© AP Photo / Ali Abdul Hassan

وخلال المحادثات التي جرت عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أوضح الوزير الإيراني الذي يترأس وفد بلاده خلال المباحثات أن إيران تقوم بمبادلة الكهرباء بشكل مستمر مع دول الجوار، منوها إلى أن هذا المشروع من شانه أن يوفر سوقا مناسبة للبلدين في دول المنطقة مثل العراق وأفغانستان وباكستان، خصوصا أن قطر تحقق فائضا في توليد الكهرباء، على حد تعبيره.

وبدوره، أكد وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، أن بلاده ستدرس إمكانية الربط الكهربائي مع إيران، منوها إلى إمكانيه وقابلية تنفيذ المشروع على أرض الواقع، بحسب الوكالة.

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