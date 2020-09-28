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وقالت إنه يجب اتباع خطوات تسجيل الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يقوم بكتابة رقم الجلوس والرقم السري الذي حصل عليه الطالب، كما يمكنك الضغط علي الرابط التسجيل علي شبكة الإنترنت (www.Tansik.Egypt.gov.eg).
وأضافت: "قرر الأزهر فتح باب تسجيل الرغبات أمام طلاب الدور الثاني للثانوية الأزهرية الذين يتجاوز عددهم 32 ألف طالب من يوم الأحد 4 أكتوبر وحتى الثلاثاء 6 أكتوبر، على أن تعلن نتيجة التنسيق يوم 10 أكتوبر".
ولفتت الصحيفة إلى أن تسجيل رغبات القبول متاح بثلاثة مكاتب للتنسيق على مستوى الجمهورية، وفي فرع الجامعة بطنطا وأسيوط، إضافة إلى إمكانية التسجيل عبر الإنترنت.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر… تنسيق الأزهر يفتح باب التسجيل لـ 77 ألف طالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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