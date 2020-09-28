شكرا لقرائتكم خبر عن عبر تطبيق «اعتمرنا».. تسجيل 16 ألف معتمر والانتهاء من حجز أول 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن الانتهاء من حجز أول عشرة أيام للمعتمرين، وتسجيل 16 ألف معتمر خلال الساعات الأولى من إطلاق تطبيق اعتمرنا.

وكانت وزارة الحج والعمرة، أطلقت تطبيق “اعتمرنا” لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.

يأتي ذلك لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع “تطبيق توكلنا” للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.