شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأطفال محصنون ضد كورونا أكثر بـ 44% من البالغين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يظهر تحليل للبيانات قاده راسل فينر رئيس الكلية الملكية لطب وصحة الاطفال في بريطانيا أن احتمالات إصابة الأطفال بكوفيد-19 تقل عن البالغين بنسبة 44 بالمئة.



وقال البحث "في تلك المراجعة المنهجية والتحليل الذي شمل 32 دراسة، تبين أن الأطفال والمراهقين دون العشرين عاما تقل لديهم احتمالات الإصابة ... بنسبة 44 بالمئة مقارنة بالبالغين ممن هم في سن العشرين أو أكثر".

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