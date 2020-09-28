الإمارات تطلق مشروعا للسنوات الـ 50 القادمة لإشراك المواطنين في تحقيق التنمية

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للشيخ محمد بن راشد على الإنترنت، يهدف المشروع، الذي تشرف عليه اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين، إلى إشراك جميع فئات أفراد المجتمع في تصميم الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، والتي تحدد ملامح الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات من عام 2021 إلى عام 2071.

وقال الشيخ محمد بن راشد،" قبل خمسين عاما بدأ الآباء المؤسسون وفرق عملهم مهمة لإشراك الناس في صناعة ورسم مستقبل الإمارات كما نراها اليوم، بدأوا من الصحراء، لكن طموحهم كان يعانق السماء ويصل إلى الفضاء".

وأضاف، "واليوم نعيد إحياء مهمة الآباء المؤسسين، ونبدأ مهمة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات بأكبر فريق تصميم في العالم، دورنا أن نصمم إمارات المستقبل للأجيال القادم، وأن نشرك الناس في التصميم كما فعل الآباء المؤسسون في مهمتهم".

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ويشتمل مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة لدولة الإمارات على عدد من المبادرات التفاعلية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد من المجتمع، للعمل سوية وبشكل تشاركي على طرح الأفكار والتصورات ورسم ملامح المستقبل في كافة القطاعات والمجالات؛ وذلك عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات، مثل الحلقات النقاشية وجلسات التصميم.

ويتضمن مشروع تصميم الخمسين عاما القادمة إطلاق المنصة الرقمية لرسم مستقبل الإمارات، وهي منصة لتصميم الأفكار تتيح لأفراد المجتمع من المواطنين والمقيمين المساهمة بأفكارهم لرسم مستقبل مئوية الإمارات؛ حيث تعمل المنصة على استقبال أفكار أفراد المجتمع وتصميماتهم في مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصاد والبيئة والإسكان والسياحة وريادة الأعمال والاستثمار وغيرها.

كما يشمل أدوات للتفاعل المجتمعي في الجهات الحكومية والخاصة لاستلهام أفكار أفراد المجتمع لرسم الخمسين عاماً التالية؛ حيث تتضمن اللقاءات المرئية والاستبيانات وحلقات النقاش بين الجهات الحكومية والخاصة من جهة وبين أفراد المجتمع المستفيدين من خدماتها من الجهة الأخرى.