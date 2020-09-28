بيان من الأمم المتحدة حول المحادثات الأمنية والعسكرية الليبية في مصر

وبدأت الوفود محادثات أمنية وعسكرية بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار المحادثات المستمرة للجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه المحادثات المهمة، وعلى استضافتها السخية للوفود.
كما قدمت البعثة الشكر إلى الوفدين اللذين أظهرا موقفا إيجابيا وتفاعلا مع الدعوة إلى تهدئة الأوضاع في وسط ليبيا.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تطلعها إلى أن تؤدي هذه اللقاءات المباشرة إلى نتائج إيجابية، على أن تعرض هذه النتائج على اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5.
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