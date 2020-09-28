مصر... اطمئنان حذر بشأن إصابات فيروس كورونا

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الصحة العامة بكلية الطب جامعة الزقازيق، إن أعداد الإصابات بفيروس كورونا في مصر مطمئنة، ولكنه اطمئنان حذر.
وأشار الطبيب إلى أن تقييم الوضع الصحي الخاص بفيروس كورونا يتوقف على عدة عوامل، أبرزها التزام المواطنين والنظام الصحي في مصر ومعدل الإنفاق على المنظومة الصحية، بالإضافة إلى عدد الوفيات.
وأضاف المر، في تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن مصر نجحت في تقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا بدرجة كبيرة.
وأوضح أن أعداد الإصابات عادت للزيادة في دول كثيرة وبدأت الموجة الثانية للفيروس في دول أخرى، ولكن الموجة الأولى بدأت في الانكسار في مصر، قائلا: "الموجة الأولى أوشكت على الانتهاء في مصر".
وأكد على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية، موضحا أن معدل الالتزام بالإجراءات الاحترازية بدأ يتناقص بشكل كبير.
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