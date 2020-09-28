الشورى يقر نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية

وافق مجلس الشورى اليوم الاثنين على مشروع نظام الأجهزة والمستلزمات الطبية واستمع من رئيس اللجنة الصحية الدكتور عبدالله العتيبي لتقريرها بشأنه وأكد أهمية صدور هذا النظام لكون الأجهزة والمنتجات الطبية جزء حيوي ومهم في التشخيص والعلاج والوقاية من الامراض كما أن استخدام أجهزة غير مطابقة للمواصفات والمعايير المعمول بها عالمياً قد تتسبب للمريض أو مشغل الجهاز في إصابات شديدة من الممكن أن تؤثر على قدرات وإمكانيات الشخص المصاب بل قد تصل الى حد الوفاة، ولفت تقرير اللجنة الصحية إلى أن سوق المملكة من أكبر أسواق الأجهزة والمنتجات الطبية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وأدى ذلك الى تنافس العديد من الشركات لطرح منتجاتها في السوق المحلي دون أي ضوابط، حيث إن باب المنافسة مفتوح لجميع الموردين والشركات من مختلف الدول بغض النظر عن مواصفات تلك الأجهزة ومستوى أدائها، ومن هنا جاءت الحاجة الى مراقبة الاجهزة والمنتجات الطبية التي تورد الى المملكة والتأكد من سلامتها ومأمونيتها ومطابقتها للمواصفات العالمية.

وقال العتيبي للمجلس إن مشروع النظام يهدف إلى حماية صحة المواطنين والصحة العامة في المملكة والمتمثلة في المرضى والمستخدمين من أخطار الاجهزة والمنتجات الطبية وذلك من خلال تطبيق الاجراءات والاشتراطات التي تضمن سلامة وحماية صحة المرضى ومستخدمي الاجهزة أو المنتجات التي ستخضع للنظام من خلال مراحل تصنيعها وتسويقها واستخدامها واتلافها، واتخاذ الاجراءات وتحديد المسؤوليات اللازمة لضمان مطابقة الاجهزة او المنتجات الطبية المطروحة للتسويق او الاستخدام في المملكة لجميع المتطلبات الدولية المطبقة في مجال ضمان سلامة ومأمونية الاجهزة والمنتجات الطبية.

من ناحية أخرى طالب مجلس الشورى الهيئة الوطنية للأمن السيبراني بوضع ضوابط إلزامية لحماية الأطفال من سلبيات التقنية وشبكات الانترنت، والعمل على مواجهة السلوكيات الاجرامية في الفضاء السيبراني التي تحرض على التطرف والعنف والإرهاب، كما دعا المجلس الهيئة إلى وضع مؤشر لقياس أداء المنظومات الالكترونية للجهات الحكومية، ومدى تحقيقها للنضج المعرفي والتقني للأمن السيبراني، و التنسيق مع الجهات الوطنية للاستجابة عاجلًا بتنفيذ التعليمات الأمنية التي تصدر من الهيئة الوطنية للأمن السيبراني ومعالجة الثغرات التي تشكل نافذة للتهديد، إضافة إلى تطوير وتدريب كوادر بشرية وطنية متخصصة في مجال الأمن السيبراني وتمكينهم من العمل في المراكز المعلوماتية التقنية، وطالب المجلس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني العمل مع الجهات الحكومية لتعزيز القدرات السيبرانية على مستوى الوطن لخلق عالم سيبراني أكثر.