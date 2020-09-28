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بالتنسيق بين «الهيئة» و«الشرطة».. ضبط مصنع للخمور في أحد أودية عسير (صور)

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اسلام حسن 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفرت جهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهات الأمنية بمنطقة عسير عن ضبط مصنع للخمور بأحد أودية المنطقة.

وتم ضبط كميات من المواد المخمرة تفوق 12 ألف لتر، وأكثر من 1500 علبة سعة لتر ونص من مادة العرق المسكر مجهزة للبيع، إضافة إلى عدد من الحبوب المخدرة.

وجرى تسليم الموقع والمصنع للجهات الأمنية؛ لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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