شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» تعلن عن حملة تصحيح 406 مركبات طراز «FAW – X40» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر حسابها على تويتر، عن حملة تصحيح 406 مركبات من نوع X40″ FAW” 2020.

وأوضحت الوزارة أن هذه الحملة تأتي بسبب خطأ في نوع الوقود المسجل في دليل المالك “بنزين 92” وأعلى عن الوقود الفعلي للمركبة “بنزين 91”.

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ودعت إلى التواصل مع الشركة لتصحيح الخطأ في دليل المالك والاستفادة من التعويض بتمديد فترة الضمان للمحرك “6 أشهر إضافية أو 10.000كم أيهما أسبق”.