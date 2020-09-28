أبو ظبي تجهز مركبات ذاتية القيادة مبتكرة في 2021

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيدج" لصناعات الدفاع المملوكة لحكومة أبو ظبي، إنها ستعلن عن عدد من المركبات الجديدة التي تحلق ذاتيا العام المقبل.
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وأعرب فيصل البناي الرئيس التنفيذي للمجموعة الإماراتية في اجتماع عبر الانترنت عن اعتقاده بأن أوائل العام المقبل سيشهد الإعلان عن عدد من المنصات لهذه المركبات.
وأضاف أن "القدرات الذاتية مثل الطائرات المسيرة تمثل حاجة استراتيجية للإمارات".
وشكلت أبوظبي "إيدج" في أواخر العام الماضي وتضم أكثر من 25 كيانا مملوكا للدولة أو خاصا في قطاع الدفاع في الإمارات بإيرادات سنوية قدرها 5 مليارات دولار.
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