وحذّر نادر في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" من أنه "إذا لم تتجه الأمور إلى حكومة ترضي الطرف الفرنسي، فإن المقاربة الفرنسية لملف الشرق الأوسط ولبنان ستتغير وتقترب من الموقف الأمريكي المقاطع لحزب الله، والذي يعتبره فصيلا "إرهابيا"، عكس فرنسا".
© REUTERS / GONZALO FUENTES
وأوضح سامي نادر أنه "إذا رأت إيران أن لديها مصلحة في تعزيز هذه الفرصة وليس لديها مصلحة في انهيار اقتصادي كامل في لبنان، فربما تغير موقفها وقررت الإفراج عن الحكومة اللبنانية"، على حد قوله.
واتهم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "حزب الله" وحركة "أمل" بأنهما "لا يريدان التسوية السياسية في لبنان، في ما يُعد اتهاما صريحا لهما بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة.
وطالب ماكرون "حزب الله" بتوضيح موقفه، لأنه لا يمكن أن يكون ميليشيا مسلحة وحزبا سياسيا مسؤولا في آن واحد، على حد قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر أكاديمي يستبعد إمكانية تشكيل حكومة لبنانية خلال المهلة التي حددها ماكرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.