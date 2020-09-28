403 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السعودية

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ايلاف من الرياض: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 27 سبتمبر 2020، تسجيل 403 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 333193 حالة .

وبذلك تقترب الإصابات اليومية من مؤشر 400 وتصبح نسبة الإصاباات تراجعت من أعلى مستوى بـ 90%، فيما وصلت نسبة الشفاء من الفيروس إلى 95% .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 600 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 317005 حالة .

وأكدت "الصحة" تسجيل 28 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4683 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 11505 والحالات الحرجة 1032 حالة.

وقال متحدث الصحة السعودي الدكتور العبدالعالي أن الحالات الحرجة بسبب كورونا تراجعت بنسبة 55%.

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