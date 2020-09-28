المملكة تحث أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار وحل النزاع بالطرق السلمية

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أكدت المملكة أنها تتابع ببالغ القلق والاهتمام تطورات الأوضاع بين أرمينيا وأذربيجان . وحثت حكومة المملكة الطرفين على وقف إطلاق النار، وحل النزاع بالطرق السلمية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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