شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب «الشؤون البلدية» بالاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى خلال جلسته المنعقدة، اليوم الإثنين، وزارة الشؤون البلدية والقروية بضرورة إجراء دراسة لتحديد الوظائف الفنية والرقابية والإشرافية المشغولة بغير سعوديين في بندي الأجور والتشغيل والصيانة بالوزارة والعمل على إحلالها بكوادر سعودية.

كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على الاستفادة من كامل المبالغ المعتمدة في ميزانيتها وتحسين تنفيذ مشروعاتها وسير العمل فيها ومعالجة عوائق تنفيذها،مع إعداد مؤشرات قياس وفق معايير عالمية لكل الخدمات البلدية المقدمة من أجهزتها لتوضيح النقص وأن يكون ذلك على مستوى المملكة والمنطقة والمدينة.

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كما أكد المجلس أنه على وزارة الشؤون البلدية والقروية إجراء دراسة وتقييم شامل لوضع أجهزة الوزارة والأمانات والبلديات ورفع فئاتها ومستواها ودعمها لتواكب النمو السكاني المتسارع وزيادة حجم وتنوع الخدمات البلدية وبما يمكنها من تنفيذها وتقديمها بجودة وكفاءة عالية.

واقترح المجلس على ”الشؤون البلدية“ إعادة تقييم السياسات واللوائح والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالإصحاح البيئي والسلامة العامة والأغذية والعمالة وتكثيف أعمال المراقبة وجودتها وإيجاد الحلول اللازمة لضمان سلامة صحة المجتمع من الأوبئة والأمراض.

كما دعا المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالاستمرار في خصخصة المزيد من أعمال البلديات ومن ذلك التراخيص مع اشتراط إشغال وظائفها بكوادر سعودية.