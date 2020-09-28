- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح شروط وخطوات طلب تصريح السفر لمن لديهم شركات خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
أعلنت وزارة التجارة عن شروط وآلية طلب تصريح استثناء للسفر للخارج، لمن لديهم صفات وظيفية في شركات ومؤسسات تجارية خارج المملكة.
وأوضحت أنه من شروط الحصول على تصريح السفر كالتالي:
أولاً: إثبات الصفة الوظيفية في المنشأة التجارية خارج المملكة عن طريق خطاب من المنشأة مصادق عليه من سفارة المملكة ، أو سفارة دولة المنشأة في المملكة موضحاً فيه (اسم الشخص طالب التصريح ، وصفته الوظيفية ومسماه الوظيفي ، ومكان العمل ، وتاريخ بداية مزاولته العمل مع المنشأة ، واسم الدولة وسبب طلب السماح بالسفر لها ، وبيان عدم قدرته على مواصلة العمل عن بعد) .
– صورة من عقد العمل أو قرار التعيين
– تعهد بعدم السفر إلى دولة أخرى غير الدولة المطلوب السفر إليها .
– تعهد مقدم الطلب بصحة البيانات .
ثانياً : إذا كان مقيم في دولة المنشأة فيجب عليه تقديم ( وثيقة تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول ، وبطاقة إقامة أو ما في حكمها دائمة أو شبه دائمة في دولة المنشأة) .
ثالثاً : إذا كان مقدم الطلب سيصطحب عائلته من الدرجة الأولى ، فعليه تقديم بطاقة العائلة أو ما يثبت صلة القرابة .
كما أوضحت التجارة آلية التقديم والتي تتمثل في 5 خطوات :
– الدخول عل منصة أبشر للأفراد .
– اختيار خدماتي .
– اختيار خدمات الجوازات .
– اختيار خدمات وزارة التجارة .
– اختيار من لديهم صفات وظيفية في شركات أو مؤسسات تجارية خارج المملكة .
ونوهت التجارة أنه لن يتم النظر إلا في الطلبات التي تقدم عن طريق أبشر فقط .
كانت هذه تفاصيل خبر «التجارة» توضح شروط وخطوات طلب تصريح السفر لمن لديهم شركات خارج المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.