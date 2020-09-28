الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين في انتخابات مجلس النواب المصري

وتجرى عملية الانتخابات بالمرحلة الأولى في 14 محافظة مصرية، في أيام 21 و22 و23 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول القادم، في الخارج. ويومي 24 و25 أكتوبر في الداخل.
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وضمت القائمة الأولية جميع أسماء المرشحين على مقاعد الفردي ورموزهم الانتخابية وصفتهم الحزبية أو المستقلة التي يخوضون انتخابات مجلس النواب على أساسها، وكذلك أسماء ورموز القوائم الانتخابية التي ستخوض الانتخابات على القطاعات الأربعة على مستوى الجمهورية، بحسب وسائل إعلام مصرية.
فيما تستمر محاكم القضاء الإداري بالمحافظات، اليوم الاثنين، في تلقى طعون المرشحين المستبعدين، والطعون المقدمة على المرشحين المقبولين لانتخابات مجلس النواب، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
ومن المقرر أن تفصل المحاكم في الطعون خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة (30 سبتمبر، 1 و2 أكتوبر)، وعقب إرسال الأحكام إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لمراجعتها تعلن الهيئة القائمة النهائية للمرشحين يوم 5 أكتوبر المقبل، ويكون يوم 7 من نفس الشهر آخر موعد لتنازل المرشحين لبعضهم البعض، ثم نشر التنازلات في جريدتين واسعتي الانتشار يوم 8 أكتوبر.
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