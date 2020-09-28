مصر... البنك المركزي يطرح سندات خزانة بـ8 مليار جنيه لسد عجز الموازنة

وذكر البنك المركزي على موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغ 4 مليار جنيه لأجل 3 سنوات، وبلغت قيمة الطرح الثاني 3 مليار جنيه لأجل 7 سنوات وبلغ قيمة الطرح الثالث مليار جنيه لأجل 15 عام.
وذكرت وسائل إعلام مصرية إن وزارة المال تستهدف زيادة إصدارات الدين الحكومية بنسبة 19.7% إلى 974.482 مليار جنيه، بحسب البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021.
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