مصر... ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة 75% خلال يومين

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أكدوا ارتفاع درجات الحرارة بشكل طفيف خلال الـ48 ساعة المقبلة بنسب تتراوح بين درجة ودرجتين على أغلب المناطق.

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كما ذكروا أن الطقس سيكون حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية كما يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدلا ليلا والرياح نشطة على بعض المناطق بشمال الصعيد تكون مثيرة للأتربة.

وأكد الخبراء أن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التقلبات الجوية، تزامنًا مع فصل الخريف، حيث نشهد ارتفاعا طفيفا في الحرارة نهارًا ونشعر بالانخفاض خلال فترات الليل.

وأوضح الخبراء أن "نسبة الرطوبة ستكون بين 70 لـ 75 % على القاهرة وتصل 85% على السواحل الشمالية".

وأكد الخبراء أن درجات الحرارة تصل إلى 36 درجة على القاهرة، اليوم وغدًا الثلاثاء، لكن بعد ذلك ستشهد ثباتًا في درجات الحرارة لتتراوح بين 33 لـ 34 درجة.