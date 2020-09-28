وفيما أطلقت المصفاة شعلتها من وحدة إنتاج البنزين، نقلت "شام إف إم" عن مدير مصفاة بانياس في سوريا بسام سلامة تأكيده، اليوم، بالقول:
"بدأت عمليات الإقلاع في وحدات إنتاج البنزين منذ يوم الأحد وتستمر لمدة 48 ساعة".
وأضاف: "يبدأ إنتاج البنزين خلال اليومين القادمين وتعود المصفاة تدريجياً إلى طاقتها الإنتاجية السابقة".
وأشار إلى أن "الوحدات المتعلقة بإنتاج البنزين جميعها جاهزة، ومن المقرر إضاءة الشعلة الغربية أيضاً اليوم".
ولفت إلى أن "مصفاة بانياس تؤمن ما بين 65 إلى 70 % من حاجة البلاد لمادة البنزين، وأن عمرة مصفاة بانياس مستمرة حتى الـ 8 من تشرين الأول".
وأضاف سلامة: "وحدات التقطير لا تزال تحت الصيانة، حيث لدينا مشروع ضخم يستغرق وقتا أكبر بسبب إجراء عمليات استبدال لأنابيب كاملة، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات إنتاج مادة المازوت في الـ 10 من تشرين الأول".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أعمال الصيانة بخبرات سورية... مصفاة بانياس تطلق شعلتها لضخ البنزين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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