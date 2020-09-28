تركيا تعد لائحة اتهام ثانية بحق 6 مسؤولين سعوديين في قضية "مقتل خاشقجي"

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية، بأن "النيابة العامة في إسطنبول تعد لائحة اتهام ثانية بحق 6 مشتبهين سعوديين بخصوص جريمة قتل جمال خاشقجي"، مؤكدة أن نيابة إسطنبول تطلب بلائحة الاتهام، السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة لشخصين و5 سنوات لأربعة آخرين.
وأصدرت النيابة العامة السعودية، أوائل الشهر الجاري، عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين، وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 آخرين.
وقُتل خاشقجي، الصحفي السعودي المقيم في الولايات المتحدة منذ 2017، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 داخل قنصلية بلاده في إسطنبول على يد فريق سعودي خاص، ولم يتم حتى الآن العثور على جثته.
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