الشيخ بندر ابن حميد إلى رحمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت الشيخ بندر بن نايف بن محمد بن هندي ابن حميد، أحد شيوخ قبيلة عتيبة ، واحد المرافقين الخاصين لمستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل إثر مرض كان يعاني منه.

وأديت صلاة الميت على الفقيد في محافظة جدة والدفن في مقبرة القريقري ، وسط حشد كبير من المشيعين والمعزين في الفقيد حيث عرف عن الفقيد بمشاركاته وإسهاماته في إصلاح ذات البين

ويستقبل ذووه التعازي على جوال ابناءه محمد ود.نواف وفيصل ود.بدر ومنصور .

صحيفة “الخليج الإلكترونية” التي آلمها الخبر تتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة لكافة قبيلة المقطة خاصة، وقبيلة عتيبة عامة، وإلى أبناء وأسرة الفقيد؛ سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

“إنا لله وإنا إليه راجعون