وظائف شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

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كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحديثي التخرج عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، للعمل بمحافظة جدة، تحت مسمى وظيفي “مُنسق التدريب” .
واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في تخصص (الموارد البشرية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، وإجادة اللغة الإنجليزية (تحدثاً وكتابةً).
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب من خلال الرابط التالي من هنــــــــــــــا.
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