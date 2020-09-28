عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصميم غريب لهاتف جوجل بيكسل 5 الجديد.. الحنين للماضي

الإثنين 28 سبتمبر 2020

الخليج 365

لن تختفي التسريبات الخاصة بهاتف جوجل بيكسل 5 الجديد إلا بطرحه بشكل رسمي، وكشفت مجموعة من الصور المسربة للهاتف المرتقب عن تصميم وصفته المواقع بـ"الغريب".



ومن المتوقع أن تطرح جوجل الأمريكية هاتف "بيكسل 5" يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، عقب طرحها هاتف "بيكسل 4 أيه" الشهر الماضي، علاوة على طرحها نسخة الجيل الخامس لهواتف "بيكسل 4 أيه" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولكن صدمت تلك الصورة الأولية لنموذج هاتف "بيكسل 5" عددا من خبراء الهواتف الذكية، بحسب موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، حيث وصف بأنه "تصميم غريب على غوغل وعلى عالم الهواتف الذكية بشكل عام".

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وحسب التسريبات يحتوي النموذج الأولي لهاتف "بيكسل 5" على تصميم ثنائي اللون، يذكر بأول هواتف "بيكسل" الذي تم إطلاقه عام 2016.

أما الجزء السفلي من اللون فقد تم تصميمه من الزجاج، أو مغطى بطبقة زجاجية، كما يبدو في الصورة المسربة.

وفي الجزء العلوي مكان لسماعة الرأس بمقاس 3.5 ملم، كما يبدو أن زر الطاقة مطلي باللون الأبيض.

ولم يتم تأكيد تلك الصور المسربة من قبل "جوجل" بعد، ولكن في حالة تأكيدها سيكون هذا التصميم هو الأغرب لهواتف "بيكسل" على الإطلاق.