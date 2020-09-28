فكتوريا الأسترالية ترفع القيود.. ومدريد تتظاهر ضد الإغلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خففت سلطات ولاية فكتوريا الأسترالية القيود المفروضة على انتشار فيروس كورونا مع تباطؤ الإصابات. وقال دانييل أندروز رئيس وزراء الولاية: إن فكتوريا، التي تعد مركز انتشار مرض كوفيد-19 في أستراليا؛ ستسرّع وتيرة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي مع تباطؤ إصابات المرض لأقل من 20 حالة في اليوم. وسجلت فيكتوريا؛ أكبر ولايات أستراليا من حيث عدد السكان 16 حالة إصابة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تفرض الولاية على سكان عاصمتها ملبورن البالغ عددهم نحو خمسة ملايين نسمة إحدى أشد تدابير العزل العام في العالم منذ أوائل أغسطس/آب، ومع تراجع عدد الحالات لأقل بكثير من المستوى القياسي الذي تم تسجيله خلال يوم واحد، وهو أكثر من 700 حالة في أغسطس/آب قال أندروز: إنه سيتم رفع بعض القيود مثل حظر التجول الليلي بشكل شبه فوري.

احتجاجات الاغلاق

وفي إسبانيا تظاهر المئات في العاصمة مدريد؛ احتجاجاً على إعادة فرض إغلاق جزئي في بعض المناطق الشعبية في منطقة العاصمة الإسبانية، على خلفية تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وردد المتظاهرون أمام برلمان منطقة مدريد «هذا ليس عزلاً، هذا تمييز». وهتف المتظاهرون أيضاً «لا يفرضون عزلاً على الأغنياء»، ومن بينهم شباب ومتقاعدون وأشخاص مع أطفال رضع. وأعلنت منطقة مدريد؛ وهي بؤرة الوباء في إسبانيا، الجمعة توسيع القيود الجديدة؛ لتشمل أحياء إضافية، وهو قرار تعده الحكومة المركزية غير كافٍ، داعية إلى تطبيق القيود في كافة أنحاء العاصمة.

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واعتباراً من اليوم الاثنين، يمنع على 167 ألف شخص إضافي الخروج من أحيائهم إلا لأسباب محددة كالعمل وزيارة الطبيب وإرسال الأولاد إلى المدرسة، كما أعلن للصحافة المسؤول الثاني في وزارة الصحة المحلية أنطونيو زاباتيرو. ومع هذا القرار، تشمل القيود نحو مليون شخص في مدريد التي يبلغ إجمالي عدد سكانها 6.6 مليون نسمة. وسبق أن فرضت القيود على 850 ألف شخص الاثنين الماضي، وطالت خصوصاً أحياء ومناطق فقيرة في جنوب العاصمة. ويحق مع ذلك لهؤلاء الأشخاص التحرك داخل أحيائهم.

مخاوف على النظام الصحي

وفي باريس، حذرت شخصية طبية بارزة من أن فرنسا ستواجه تفشياً يستمر لشهور ويستنفد نظامها الصحي في حال لم يتغير شيء ما. وقال باتريك بويت رئيس اللجنة الوطنية في نقابة الأطباء لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش» إن «الموجة الثانية آتية بأسرع مما اعتقدنا». وتواجه الإجراءات الجديدة التي فرضت في فرنسا للحد من انتشار الفيروس في المناطق الأكثر تضرراً، وبينها مدينتا مرسيليا وباريس، احتجاجات شعبية. وأضاف بويت للصحيفة إن التحذيرات التي أطلقها وزير الصحة أوليفيه فيران هذا الأسبوع ليست كافية. وأوضح أنه لن تكون هناك طواقم طبية متوافرة لتقديم التعزيزات، والنظام الصحي في فرنسا لن يكون قادراً على تلبية جميع المطالب.

حصيلة وفيات العالم

وتجاوزت وفيات الوباء حاجز المليون شخص حول العالم من بين أكثر من 32 مليون إصابة، بما فيها سبعة ملايين في الولايات المتحدة وحدها؛ وذلك في وقت عبرت منظمة الصحة العالمية عن مخاوفها من أن يتسبب الفيروس بوفاة مليوني شخص إذا لم تقم الدول بما يلزم لكبح انتشاره، فيما تتزايد الدعوات لتوزيع عادل للّقاحات المستقبلية. (وكالات)