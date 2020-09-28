«تعليم الوطني» تناقش قانون «الشهادات العلمية الوهمية»

واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن استغلال الشهادات العلمية الوهمية، ويضم 11 مادة.

حضر الاجتماع: شذى علاي النقبي (مقررة اللجنة)، والأعضاء د. شيخة الطنيجي، وسارة فلكناز، وعفراء العليلي، وناصر اليماحي، وضرار بالهول.

وقالت شذى النقبي: واصلنا في الاجتماع مناقشة مشروع القانون الذي وافق المجلس في جلسته التاسعة من دور الانعقاد العادي الأول، التي عقدت عن بُعد يوم الخميس21 مايو 2020، على إحالته إلى اللجنة لدراسته، لافتة إلى أن استعراض وتحديث خطة عمل اللجنة بشأن مشروع القانون، التي تضمنت عقد اجتماع مع ممثلي الحكومة للرد على تساؤلات الأعضاء، والاجتماع مع الجهات المعنية والمختصة للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم ومناقشة أي تصورات بشأن بنوده ومواده.

وأضافت أن الحكومة ارتأت اقتراح مشروع القانون، نظراً للتطورات التكنولوجية المتسارعة واستغلال بعضهم لها، وتعدد أشكال التعليم ومؤسساته، وانتشار مؤسسات التعليم العام والعالي.