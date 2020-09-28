4 أكتوبر عودة استقبال الأطفال في حضانات الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

أعلنت مريم جابر الشامسي، مدير إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم، أن الموعد لاستقبال الأطفال في الحضانات الحكومية هو الرابع من أكتوبر 2020.

وقالت في حديثها ل ”الخليج 365” إن الحضانات الحكومية على أتم الاستعداد حالياً لاستقبال الأطفال، وقد وردنا بروتوكول العودة للحضانات من خلال هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وتم تجهيز الحضانات وفق أفضل المعايير التي تضمن الوقاية والسلامة للطفل، حيث تم تأكيد افتتاحها في هذا الموعد، وأي تعديل عليه سيتم موافاتنا به من خلال الهيئة.

كما كشفت أنه لن يتم تسجيل أطفال جدد في الحضانات الحكومية وسيقتصر العدد على المسجلين سابقاً، وعدم تجاوز عشرة أطفال في الفصل حرصاً على التباعد.



الاستعدادات



وحول الاستعدادات التي قامت بها إدارة الطفولة لاستقبال الأطفال أجابت: أعدت إدارة الطفولة المبكرة بمجلس الشارقة للتعليم خطة جاهزية للحضانة، متكاملة المعايير ووفق الاشتراطات الاحترازية المعمول بها لاستقبال الأطفال في الحضانات، حيث عملت مديرات الحضانات على استكمال بنودها وجميع الاشتراطات الواردة فيها وإدراجها في برنامج «تمام» الخاص بهيئة الشارقة للتعليم الخاص تمهيداً لزيارة فريق رقابي من الهيئة للحضانة لإصدار عدم ممانعة من افتتاح الحضانة، وجاء دور مجلس الشارقة للتعليم جلياً في تجهيز كافة الحضانات بجميع المستلزمات الوقائية من أجهزة تعقيم دائمة في الحضانة، وأيضاً كاميرات الكشف الحراري للحضانات النموذجية وأجهزة قياس الحرارة اليدوية والمعقمات وأقنعة الوجه الشفافة الخاصة بالمعلمات وأقنعة الفم (الماسك)، كما وتم توفير غرفة عزل في كل حضانة، وذلك تحسباً لإصابة أي طفل بوعكة صحية مع مستلزماتها الأساسية، كما وتتوافر ممرضة في كل حضانة تقوم بدورها على أكمل وجه.



جديد الجائحة



وعن ماهية الجديد الذي فرضته الجائحة من لوائح أو نظم استحدثت في الحضانات أجابت: قامت إدارة الطفولة المبكرة بوضع العديد من السياسات الجديدة والتي تحتاج إليها الحضانة في هذه الفترة الاستثنائية مثل خطة التعامل مع حالات كوفيد 19، وتم وضع سياسة لغسل اليدين للأطفال ورصد إرشادات التنظيف في تقديم وجبات الأطفال وإجراءات تنظيف وتخزين صندوق الغذاء للطفل، وإجراءات تنظيف أسرة الأطفال، وكذلك إجراءات إخطار ولي الأمر في حالة الاشتباه بالإصابة وغيرها من الإجراءات المهمة.

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توقعات



أما عن أعداد الأطفال المتوقع استقبالهم في الحضانات الحكومية وهل سيكون هناك تسجيل لأطفال جدد، قالت: إن رغبة ولي الأمر في إحضار طفله للحضانة تلعب دوراً بارزاً في العدد الذي سيتم استقباله في الحضانة، ونحن نعلم بتخوف بعض أولياء الأمور من إحضار أطفالهم ونتفهم ذلك، وربما يكون هذا الأمر مؤقت فعندما تبدأ الحضانات في الاستقبال مع وجود حالة من التفهم والاطمئنان ربما يتشجع عدد أكبر في إحضار أطفالهم للحضانة.

وبالنسبة للحضانات فهي جاهزة لاستقبال العدد المسجل سابقاً في الحضانة وتم وضع معايير محدده للاستقبال منها اقتصار عدد الأطفال في الفصل الواحد على 10 أطفال بحضور معلمة أو مشرفة مع مربية، ما يعني أن الحضانة توسعت أفقياً في زيادة عدد الفصول حتى تستطيع أن تستوعب العدد المسجل فعلياً في الحضانة وحتى نتمكن من توفير مسافة الأمان لكل طفل، فإننا لن نتمكن من القيام بعملية تسجيل أطفال جدد لهذا العام وسيقتصر العدد على الأطفال المسجلين مسبقاً في الحضانة.



التعلم عن بعد



وعلى الجانب الآخر، ورداً عما إذا وفرت الإدارة نظام التعلم عن بعد للأطفال أجابت الشامسي: توجد لدينا دروس تبث عن طريق إنستجرام مجلس الشارقة للتعليم، وتم بث 40 درساً وورشة وتخللتها مسابقة في أن يطبق ولي الأمر الورشة مع طفله ويوثق ذلك في مقطع فيديو ويشارك به من خلال انستجرام المجلس ويفوز الطفل بجائزة تعليمية تصله معقمة إلى منزله، كما تم إطلاق منصة تعليمية بعنوان «يلا نتعلم» وهي موجهة لكافة المهتمين بالطفولة المبكرة وتحتوي على 58 رابطاً تعليمياً مجانياً خاضعاً للتحديث المستمر.



تأهيل الكادر



وحول كيفية تأهيل كادر الحضانات للتعامل مع الطفل أثناء هذه الجائحة، قالت: إن عملية التدريب تكثفت بشكل كبير مع بداية ظهور الجائحة وبدء العمل عن بعد، حيث تم عقد العديد من الدورات التي نظمت من خلال إدارة الطفولة المبكرة، سواء كانت من خلال مركز تدريب أو من خلال الموظفات صاحبات التخصص والخبرة واللاتي قمن بتدريب كادر الحضانات على مجموعة من الورش المتنوعة، وكذلك تم استهداف المنصات التدريبية في إثراء الكادر من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة في مجال الطفولة المبكرة، علاوة على الجلسات الحوارية والمحاضرات التربوية التي استهدفها مجلس الشارقة للتعليم من خلال منصات التواصل الاجتماعي.