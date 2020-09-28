متطوعات يحكن ملابس لحماية الكوادر الطبية

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية -أم الإمارات- وضمن مبادرة «حمايتهم مسؤوليتنا» تطوعت مجموعة من حاميات التراث في الاتحاد النسائي العام بخياطة ملابس للكادر الطبي، تقديراً لجهودهم المبذولة في التصدي لجائحة كورونا ومساهمة رمزية لهم في لفتة إنسانية ورسالة شكر وعرفان لخط دفاعنا الأول. وقالت لولوة الحميدي، مديرة إدارة الصناعات التراثية والحرفية إن العمل الذي قامت به مجموعة حاميات التراث بالاتحاد النسائي جاء ضمن مبادرة «حمايتهم مسؤوليتنا» التي تتبناها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع، لتقديم مستلزمات الوقاية لحماية الكوادر الطبية، من أطباء وممرضين ومسعفين من خطر العدوى بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن مبادرة حمايتكم مسؤوليتنا تأتي استكمالاً للمبادرات السابقة التي تبنتها سموها، والتي ساهمت بشكل كبير في تمكين الأطباء والكوادر الطبية من خدمة المجتمعات محلياً ودولياً، وإكسابهم مهارات عملية وعلمية في مجال الاستجابة الطبية التطوعية للطوارئ والأزمات وإدارة العيادات والمستشفيات الميدانية والمتنقلة والافتراضية.