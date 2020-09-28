نذر حرب جديدة بين أرمينيا وأذربيجان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت مواجهات عنيفة، أمس الأحد، بين الجيش الأذربيجاني وقوات إقليم ناجورني قر باخ؛ أدت إلى سقوط عسكريين ومدنيين من الجانبين، بينهم طفل على الأقل، ما دفع أرمينيا وإقليم ناجورني قرباخ إلى إعلان الأحكام العرفية، والتعبئة العامة، في مؤشر واضح على إمكانية اندلاع حرب جديدة بين أرمينيا وأذربيجان، وفي وقت أعربت تركيا عن دعمها الكامل لأذربيجان، حذرت أرمينيا أنقرة من التدخل، وما يترتب عليه من «عواقب مدمرة»، واتهمت سلطات قر باخ أنقرة بإرسال مرتزقة إلى المنطقة.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة الأرمينية، شوشان ستيبانيان: إن القتال بدأ أمس بهجوم أذربيجاني؛ لكن أذربيجان قالت إن الجانب الأرميني هاجم وأن أذربيجان شنت هجوماً مضاداً. وأعلنت أذربيجان، أن قواتها دخلت 6 قرى خاضعة لسيطرة أرمينيا، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في منطقة ناجورني قرباخ. وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأذربيجانية: «سيطرنا على 6 قرى، 5 في منطقة فيزولي وواحدة في جبرايل». ونفت أرمينيا مزاعم أذربيجان، وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية إن «إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية المتعلق باحتلال ست قرى لا يتوافق مع الواقع. هذه المعلومات مستفزة». ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع في ناجورني قر باخ أن الجيش الأذربيجاني فقد «أربع مروحيات و15 طائرة مُسيّرة، وبخاصة الهجومية منها، و10 دبابات وناقلات جند مدرعة، كما سقط ضحايا».

ومن جانبها، أعلنت قوات إقليم ناجورني قر باخ عن مقتل 16 من عناصرها؛ من جرّاء الاشتباكات المسلحة مع الجانب الأذربيجاني. وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية: إن نائب وزير دفاع ناجورني قر باخ، أرتور ساركيسيان، أبلغ بأن «الجانب الأرمني خسر حسب المعطيات الأولية 16 عسكرياً، بينما أصيب أكثر من 100 آخرين بجروح».

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وادعت أذربيجان أن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم ناجورني قر باخ، وأسفر القصف عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين. وأشارت إلى أن قواتها أطلقت «عملية مضادة؛ لكبح أنشطة القتال الأرمينية وضمان سلامة السكان» باستخدام الدبابات والصواريخ المدفعية والطيران العسكري والطائرات المُسيّرة. وبالمقابل، اتهمت أرمينيا وسلطات إقليم ناجورني قر باخ الجانب الأذربيجاني بشن «ضربات جوية وصاروخية» على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد. وأكدد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال «جمهورية قر باخ». وقال: «استعدوا للدفاع عن أرضنا المقدّسة». ودعا باشينيان، المجتمع الدولي لضمان عدم تدخل تركيا في أزمة ناجورني قر باخ الحدودية مع أذربيجان. وقال: إن «من شأن سلوك تركيا أن تكون له عواقب مدمرة على منطقة جنوب القوقاز والمناطق المحيطة»، متهماً أذربيجان ب«إعلان الحرب» على شعبه.

وكانت تركيا قد أشعلت أزمة أرمينيا وأذربيجان، أمس الأحد، بتصريحات مثيرة بعد الاشتباكات، التي وقعت على جانبي إقليم ناغورني قرباخ وسقوط طائرتي هليكوبتر تابعتين لأذربيجان. وحمّلت تركيا يريفان مسؤولية اندلاع العنف، وتعهّدت بدعم باكو. وقال الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين على تويتر «ندين بشدة اعتداء أرمينيا على أذربيجان. خرقت أرمينيا وقف إطلاق النار عبر مهاجمتها مواقع مدنية»، معرباً عن دعم بلاده «الكامل» لباكو.

بدوره، اتهم رئيس قر باخ هاروتيونيان أنقرة بإرسال مرتزقة إلى أذربيجان. وقال «لدينا معلومات تفيد بأنه تم إرسال مرتزقة من تركيا ودول أخرى جواً إلى أذربيجان. الجيش التركي في حالة استعداد في أذربيجان تحت ذريعة التدريبات العسكرية». (وكالات)