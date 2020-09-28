ترحيب خليجي وأممي باتفاق إطلاق سراح الأسرى في اليمن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن- ”الخليج 365”:

رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف باتفاق الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين على المرحلة الأولى من تبادل الأسرى والمعتقلين من خلال الإفراج الفوري عن 1081 معتقلاً وسجيناً، تنفيذاً لاتفاق ستوكهولم عام 2018 الذي نص على الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسراً والأشخاص قيد الإقامة الجبرية. ودعا الحجرف إلى التنفيذ الفوري للاتفاق، وصولاً للإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين، ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

انفراج بعد تعثر

واعتبرت مصادر أممية بصنعاء في تصريحات ل«الخليج» أن الاتفاق الذي توصل إليه ممثلون للحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الانقلابية، بعد مفاوضات مكثفة في مدينة مونترو السويسرية يمثل انفراجاً لملف الأسرى، الذي كان متعثراً.

Advertisements

توافق على تقدم الملف

وأكد المتحدث بامس التحالف العربي العقيد تركي المالكي ان الدفعة الأولى من الأسرى ستتم بإشراف الصليب الأحمر الدولي، مشيرا الى ان الاتفاق يقضي بالإفراج عن 15 جنديا سعوديا و4 جنود سودانيين. واشارت مصادر إلى أن وجود توافق لدى ممثلي الحكومة اليمنية والحوثيين على المضي قدماً في ملف الأسرى بعد فشل ثلاث جولات سابقة.من جهة أخرى علمت ”الخليج 365” أنه تم إرجاء المفاوضات على إطلاق سراح الشخصيات السياسية والعسكرية المحتجزة لدى الحوثيين ومن أبرزها وزير الدفاع السابق اللواء «محمود صبيحي» وشقيق الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى المرحلة الثانية. وبحسب مصادر موثوقة فإن ممثلي الحوثيين في مفاوضات جنيف لم يبدوا تشدداً كما في الجولات الثلاث السابقة في إدراج تلك الشخصيات ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى.

رسالة على حسن النوايا

وحث المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث الطرفين على التنفيذ الفوري للاتفاق. واعتبر أن الاتفاق «رسالة غاية في الأهمية حول النِّزاع، مفادها أنَّكم بإظهاركم حسن النوايا والاستعداد لتقديم التنازلات وبناء الثقة بعملية السلام». ودعا إلى «البناء على هذا الإنجاز المهم والمضي قدماً معاً نحو حلّ متفاوض عليه لإحلال السلام الدائم في اليمن.

على صعيد آخر، دمرت القوات المشتركة ل«تحالف دعم الشرعية في اليمن»، أمس طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، مساء أمس (الأحد) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.