سلطان يوجه بإخلاء منطقة القادسية من جميع المخالفين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: إيمان عبدالله آل علي

وجه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بلدية الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة للشرطة، بإخلاء منطقة القادسية من جميع العمال والمخالفين ابتداءً من أمس الأحد.

جاء ذلك تعقيباً على شكوى عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يذاع من تلفزيون وإذاعة الشارقة، بوجود عمال وعزاب يقطنون منطقة القادسية.

وأكد ثابت الطريفي، المدير العام للبلدية، الاستعداد التام لتنفيذ توجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، ابتداء من أمس، بخطة عمل مع الدوائر الأخرى المعنية بالأمر، للبدء بتنفيذها فوراً.

وقالت إحدى الساكنات في تلك المنطقة، خلال مداخلة هاتفية: هناك سكنات للعمال بصورة كبيرة في منطقة القادسية، مع أنها مخصصة للعائلات، فينتشر العمال وسط البنايات والمساكن ما يشكل تهديداً للأسر المقيمة فيها.

وقال: هناك أشخاص يؤجرون للعزاب والعمال، بشكل مخالف، بعيداً عن أعين البلدية في القادسية، ومناطق أخرى.