ماكرون: «حزب الله» و«أمل» سبب تعثر لبنان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، انتقادات شديدة اللهجة للطبقة السياسية اللبنانية، على خلفية فشلها في تشكيل الحكومة الجديدة، بموجب المبادرة المطروحة من باريس، مشيراً إلى أنها أخذت البلاد رهينة، وتخلت عن التزاماتها من أجل مصالحها الشخصية، وأمهل السياسيين اللبنانيين ستة أسابيع لتشكيل حكومة جديدة، «وإلّا فسنكون مضطرين لسلوك خيار آخر».

وقال ماكرون، في مؤتمر صحفي حول الوضع في ​لبنان​، أمس، بأن المبادرة الفرنسية لم تسحب عن الطاولة، وعلى المسؤولين اللبنانيين انتهاز فرصة تأليف حكومة إنقاذ. وأشار إلى أن «حزب الله لا يمكنه أن يكون جيشاً محارباً لإسرائيل وميليشيات إلى جانب سوريا وحزباً محترماً في لبنان». وشدد ماكرون على أن رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أخطأ بإضافة المعيار الطائفي في توزيع الحقائب الوزارية، وأكد أنه لم يكن هناك أي شرط طائفي في تشكيل الحكومة في الورقة الإصلاحية، و«حزب الله» وحركة «أمل» لا يريدان تسوية، وقالاها بوضوح أنهما يريدان تسمية الوزراء الشيعة، و«حزب الله» مسؤول لأنه لم يحترم وعده لي.

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وبيّن ماكرون، «أنه يجب علينا ممارسة الضغط السياسي، ولا خيار لدينا الآن سوى العمل على جمع الفرقاء في لبنان». وقال: «إننا لا نخشى من وقوع حرب أهلية، والعقوبات لا تبدو لي الخيار المناسب حالياً، ولا تستجيب إلى الحاجة، وما علينا القيام به هو ممارسة الضغط السياسي». ورأى بأن العقوبات الأمريكية وترت الأجواء في لبنان. وأكد ماكرون «أنه من الآن وحتى 6 أسابيع إذا لم يحصل أي تقدم في لبنان فسنكون مضطرين لسلوك خيار آخر لإعادة تشكيل طبقة سياسية جديدة، والشهر المقبل سيكون أساس العمل». وأكد بأنه لا أحد يثق بالنظام المالي الحالي، ولن يعرف لبنان أيّ عصر ذهبي في ظل هذا النهج. ولفت إلى أن خارطة الطريق تتضمن إصلاحات لازمة، وهي شرط حتى يتمكن لبنان من الحصول على مساعدات لإعادة الإعمار. وقال ماكرون: «سننظم أواخر أكتوبر/تشرين الأول مع الأمم المتحدة مؤتمراً جديداً لحشد الدعم للبنان».

من جانب آخر، نقلت «روسيا اليوم» عن مصادر مطلعة، أن اتصالاً هاتفياً جرى بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، خلص لإجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية. وحسب هذه المصادر فقد تمت إعادة طرح اسم سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون أضاف تعديلات على فريقه المكلف بالملف اللبناني. وكان الحريري أكد في وقت سابق أمس أنه غير مرشح لمنصب رئيس الوزراء لتشكيل الحكومة الجديدة.

(وكالات)