«بيجينينج» يحصد «الصدفة الذهبية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز فيلم «بيجينينج» للجورجية ديا كولومبيجاشفيلي (34 عاماً) بأبرز جوائز مهرجان «سان سيباستيان» الدولي في إسبانيا، بعدما نال «الصدفة الذهبية» لأفضل فيلم، وجوائز أفضل مخرج وممثلة وسيناريو.

وكان مقرراً عرض العمل الدرامي في مهرجان كان السينمائي بدورته التي ألغيت هذا العام بسبب جائحة كوفيد-19.

ونال «بيجينينج» المكافأة الأبرز في المهرجان متغلباً على أعمال كانت من الأوفر حظاً في المسابقة الرسمية بينها الكوميديا الدنماركية «درانك» للمخرج توماس فينتربرج، والذي حصد نجومه الذكور الأربعة مجتمعين جائزة أفضل ممثل.

كذلك حصدت الممثلة الجورجية إيا سوخيتاشفيلي جائزة أفضل ممثلة، من دون تمكنها من الحضور شخصياً لتسلمها، بسبب القيود المفروضة على السفر إلى إسبانيا لمكافحة تفشي«كوفيد-19».

ونال فيلم «سين سيناس بارتيكولاريس» للمكسيكية فرناندا فالاديز الذي يعالج قضية المهاجرين الذين قضوا لدى محاولتهم عبور الحدود إلى الولايات المتحدة، جائزة أفضل فيلم أمريكي لاتيني لهذا العام.

والمهرجان أهم حدث من نوعه للأعمال السينمائية الناطقة بالإسبانية. وكانت لجنة التحكيم هذا العام برئاسة الإيطالي لوكا جوادانيينو.