عبد الله المري يفتتح مركز شرطة ذكياً في «دبي للسيليكون»

افتتح الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، في منطقة واحة دبي للسيليكون (ووك إن)، مركز الشرطة الذكي (SPS) الثاني عشر على مستوى الإمارة، بحضور الدكتور محمد الزرعوني، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي لسلطة واحة دبي للسيليكون، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعدد من الضباط والمعنيين.

وأكد الفريق المري أن افتتاح مراكز الشرطة الذكية يأتي تحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى جعل حكومة دبي حكومة ذكية تستشرف المستقبل، كما أنه يأتي تماشياً مع رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، لتحويل دبي إلى بوابة للعبور نحو المستقبل، ويدعم خطة دبي 2021، والخطة الاستراتيجية لتحويل دبي إلى أذكى مدن العالم، واستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي الساعية إلى تطوير وتنظيم أدوات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بحيث تكون جزءاً لا يتجزأ من منظومة العمل الحكومي في الدولة، وبما يُسهم في مواجهة المتغيرات المتسارعة، وتحقيق تطور نوعي في الأداء العام على المستويات كافة، عبر بناء منظومة رقمية ذكية متكاملة.

من جهته، قال الدكتور محمد الزرعوني: «تشكل استضافة واحة دبي للسيليكون للمركز الذكي المتكامل الأول من نوعه لشرطة دبي، محطة مهمة في توفير أفضل الخدمات للمجتمع، والارتقاء بالحياة بكافة جوانبها، وعقد الشراكات الاستراتيجية المثمرة مع الجهات الفاعلة لتبنّي أحدث تطبيقات التكنولوجيا، ووضع الخدمات الذكية في متناول الناس؛ للاستفادة من التقنيات التي تسهل حياتهم».

ويقدم المركز باقة متعددة من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية يصل عددها إلى 60 خدمة وب 7 لغات مختلفة على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.