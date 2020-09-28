«خيرية الفجيرة» تسدد رسوم 650 طالباً وطالبة

حققت جمعية الفجيرة الخيرية خلال العام الجاري نجاحات كبيرة في مجال العمل الخيري والإنساني، حيث كشف يوسف المرشودي مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية عن نجاح الجمعية بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم امارة الفجيرة في تقديم وإرسال 125 طناً من المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية العاجلة الى لبنان على خلفية الانفجار الكبير الذي شهده مرفأ بيروت الشهر الماضي، ضمن جسر المساعدات الإنسانية المقدم من دولة الامارات العربية الى الشعب اللبناني.

وأشار الى أن الجمعية تتعاون مع مختلف الجهات على اختلافها على مستوى إمارة الفجيرة والدولة لامتصاص آثار جائحة كورونا، والعمل على تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، حيث تم إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع المختلفة التي استهدفت ومازالت مساندة ومعاونة شريحة كبيرة من الأسر المتضررة خلال فترة الجائحة.

وأعلن عن إطلاق الجمعية بناءً على توجيهات سعيد بن محمد الرقباني رئيس مجلس إدارة الجمعية مبادرة لتقديم مساعدات لعدد 650 طالباً وطالبة لتسديد الرسوم الدراسية من الاسر المتعففة.

وأشار الى أن الجمعية وفرت 1150 جهاز كمبيوتر لوحي ذكي خاص بالتعليم عن بعد قدمتها الى منطقة الفجيرة التعليمية وجامعة الفجيرة وجامعة العلوم والتقنية في الفجيرة.

وأضاف أن الجمعية تبرعت خلال جائحة كورونا بمبلغ مليوني درهم الى صندوق الامارات وطن الإنسانية، الى جانب توزيع 10 آلاف وجبة طعام يومياً ضمن مشروع إفطار الصائم خلال شهر رمضان.

وأكد أن الجمعية ساهمت مع منطقة الفجيرة الطبية في توفير مستلزمات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا من أدوات التعقيم والتطهير.