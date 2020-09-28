«التعاون» ومصر يطالبان بخفض التصعيد وضبط النفس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف عن القلق إزاء التصعيد بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة ناجورني قرباخ. وأكد الحجرف في بيان، أمس الأحد، أهمية حل الخلافات بالحوار والطرق السلمية وخفض التصعيد في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وناشدت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أرمينيا وأذربيجان، ضبط النفس ووقف التصعيد. وأكدت موقفها الثابت والقائم على ‏حث كافة الأطراف على الحوار من أجل الوصول إلى تسوية بالطرق السلمية.