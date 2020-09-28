«طائرة إسعاف» تنقذ أرواح مصابين في البيرو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل وعورة التضاريس في البيرو، والوضع المتردي لشبكة الطرقات، يشكّل التنقل جوّاً في أحيان كثيرة الحل الوحيد؛ لتقديم المساعدة الطبية الطارئة لمرضى كوفيد-19، وقد حُوّلت طائرة صغيرة كانت تقل سياحاً، إلى مركبة إسعاف لإنقاذ المصابين في المناطق النائية. وقبل الوباء، كانت شركة «سارا بيرو» تنقل إلى مستشفى ليما السياح الأجانب الذين يصابون عرضاً في مدينة كوسكو بجبال الأنديس أو في معلم ماتشو بيتشو الأثري المشيد في زمن حضارة الإينكا.

لكن مع توقف السياحة منذ مارس/آذار؛ بسبب الأزمة الصحية، تكيفت الشركة مع الوضع الجديد، وباتت تسيّر ما تسميه «رحلات كوفيد 19 الجوية».

وتقول إيدا بوزو في جبال الأنديس: «في ليما، ثمة مستشفيات متخصصة وطواقم عمل مدرّبة؛ لكننا نفتقد ذلك كله هنا في الريف» في منطقة أياكوتشو في جبال الأنديس. وتجلس هذه المرأة البالغة 38 عاماً إلى جانب زوجها المصاب بفيروس كورونا المستجد، وحالته حرجة، داخل طائرة «بيتشكرافت بي 200 كينغ إير» ذات المحركين خلال تحليقها في سماء منطقة الأنديس في اتجاه عاصمة البيرو.

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وخلال الرحلة الجوية الممتدة على أربعين دقيقة، يسافر المريض على حمّالة موضوعة داخل «مقصورة حماية». ويتلقى مساعدة من طبيب وممرضة يزودانه بالأكسجين وحقنات علاجية، ما يجعل الطائرة أشبه بوحدة للعناية الفائقة. ويكيّف الطبيب توليو بينيويلا والممرضة ميشال تشاكون، إلى جانب الطيارين المعزولين في قمرة القيادة، كل حركة لهم مع تحركات الطائرة.

ويشير الطبيب إلى أن الهدف يكمن في «التأكد من أن المريض يحظى بظروف مشابهة أو أفضل» مقارنة مع العناية المقدمة في المستشفى. وفور الوصول عند مدرج قاعدة ليما العسكرية، ومع نقل المريض إلى سيارة إسعاف، تتنفس ميشال تشاكون الصعداء قائلة: «اليوم أيضاً ساهمنا في إنقاذ حياة».

وتقع أياكوتشو على بعد 330 كيلومتراً على خط مستقيم إلى الجنوب من ليما، غير أن الرحلة منها تستمر تسع ساعات.

لكن ثمة قرى في البيرو تعاني صعوبات أكبر في توفير حاجياتها عبر البر. وهذه حالة إيكويتوس الواقعة في الأدغال التي ينبع منها نهر الأمازون. غير أن الرحلة منها لا تتخطى ساعتين ونصف الساعة. (أ ف ب)