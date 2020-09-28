السيسي يحذر من محاولات خارجية لاستهداف أمن مصر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

حذر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي من مخططات خارجية تستهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ،مؤكداً أن القوى التي تتربص بالدول تحت دعاوى دينية لا يمكن أن تقوم لها قائمة «طالما أنها تتخذ الدين ستاراً لأهدافها التي لا تخرج أبداً عن هدف تدمير الدول».

وشدد السيسي خلال كلمة له في افتتاح مجمع التكسير الهيدروجيني بمسطرد بمحافظة القليوبية، أمس الأحد، على ضرورة الانتباه إلى محاولات تدمير الدولة المصرية التي نجت بفضل إيجابية ووعي شعبها، في الوقت الذي سقطت فيه العديد من الدول فى المنطقة ، بعدما نالت منها الدعاوى المغرضة المتسترة بالدين.

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وقال إن دولاً تجاوزت خسائرها جراء تعرضها للتخريب أكثر من 400 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه الخسائر ليست للتطوير ولكنها للخسائر التي ترتبت على الدعاوى المريضة المغلفة بدعاوى التغيير ولكنها أدت إلى التخريب.

وقال إن الشعب المصري أثبت ويثبت دوماً على أنه يتمتع بوعي كبير، وأنه يراهن دوماً على إيجابية وتفاعل الشعب مع قضاياه الوطنية.

ولفت إلى أن هناك من يرفض أن تكون مصر مركزاً لتجارة الغاز في المنطقة.

فيما، تعتزم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إنجاز تقرير دولي للرد على مزاعم جماعة الإخوان الإرهابية، يرصد ما روجته من أكاذيب ضد مصر .