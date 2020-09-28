شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب لوجستية تؤجل انعقاد الحوار الليبي ببوزنيقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”، وكالات

أفادت مصادر مقربة من البرلمان الليبي، أن جولة الحوار الليبي الثانية التي كان من المقرر انعقادها، أمس الأحد في بوزنيقة المغربية، قد تعذر انعقادها؛ لأسباب لوجستية، فيما كشفت مصادر إعلامية مطلعة، أمس، عن استضافة مصر اجتماع لجان أمنية ليبية برعاية مباشرة من الأمم المتحدة، في حين شددت مصر وأمريكا، أمس، على ضرورة تثبيت عملية وقف إطلاق النار في ليبيا، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك.

ووفقاً لمصادر وكالة «سبوتنيك» الروسية فإن تأجيل الاجتماعات جاء بسبب خلاف على تشكيلة الوفود التي ستذهب للمشاركة في استكمال المشاورات.

وتوقعت مصادر برلمانية، أن تستأنف الجلسات يوم غد الثلاثاء؛ حيث من المقرر أن تركز هذه المحادثات على التوصل إلى اتفاق نهائي بين الأطراف الليبية حول المناصب السيادية السبعة في البلاد.

ويسعى الاجتماع للوصول إلى أجندة واضحة تمهد الطريق لمباحثات جنيف المرتقبة في أكتوبر المقبل.

اجتماع أمني في الغردقة

من جهة أخرى، كشفت مصادر إعلامية مطلعة، أمس ، أن مصر استضافت اجتماع لجان أمنية ليبية برعاية مباشرة من الأمم المتحدة.

وأوضحت المصادر لقناة «العربية»، أن الاجتماع يمهد إلى اجتماع عسكري موسع سيعقد في القاهرة خلال أكتوبر، ويهدف إلى وضع خطة كاملة لتشكيل قوة من الجيش والشرطة، وتكون قوة موحدة مسؤولة عّن تأمين المقر الجديد للحكومة.

وبحسب ذات المصادر، فإن اجتماع الغردقة يهدف أيضاً للتشاور حول وجود اتفاق ملزم لكافة الأطراف؛ بحيث يتشكل جيش وطني ليبي موحد تحت مظلة موحدة.

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وأكدت المصادر أيضاً أن الاجتماع سيبحث وضع خطط؛ لإبعاد المرتزقة والميليشيات المسلحة، وتأمين المواقع النفطية.

إلى ذلك، شددت مصر وأمريكا، أمس، على ضرورة تثبيت عملية وقف إطلاق النار في ليبيا، وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك.

جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه سامح شكري وزير الخارجية المصري من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي تناول عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك، وخصوصاً ليبيا وفلسطين. وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ: إن الوزيرين بحثا آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة؛ لتثبيت عملية وقف إطلاق النار.

آمر «كتيبة الضمان» يسلم نفسه للأمن

على صعيد آخر، سلم قائد «كتيبة الضمان» في تاجوراء، علي دريدر، نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية، امتثالاً لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق صلاح النمروش.

وقالت الكتيبة في بيان أمس: «امتثالاً لتعليمات وزير الدفاع بحكومة الوفاق بشأن فك كتيبة الضمان وكتيبة أسود تاجوراء، وإحالة آمري الكتيبتين للمدعي العام العسكري للتحقيق، في هذه الحادثة «الاشتباك بين الكتيبتين» والنظر فيها، قام آمر كتيبة الضمان، علي دريدر بمبادرة تسليم نفسه لقوة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الداخلية».

يذكر أن تاجوراء الواقعة شرق طرابلس، شهدت اشتباكات استخدمت فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، منذ فجر الجمعة، بين كتيبتي «الضمان» و«أسود تاجوراء».

«الميغ» 23 تدخل الخدمة

في الأثناء، أعلن الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن القوات الجوية الليبية أنهت أعمال الصيانة لطائرات ميغ 23، سرب القاذفات «بي إن» وتعلن دخولها للخدمة وجاهزيتها لتنفيذ المهام القتالية.