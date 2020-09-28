شكرا لقرائتكم خبر عن أثينا تدعو أنقرة لإدانة إهانة علمها على جزيرة «كاستيلوريزو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت اليونان، أمس الأحد، تركيا لإصدار إدانة وفتح تحقيق فيما وصفته بأنه «إهانة» لعلمها على جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، فيما طالب 27 برلمانياً فرنسياً الاتحاد الأوروبي بعدم إدراج تركيا في عضويته، خشية تطلعات نظام رجب طيب أردوغان التوسعية، وما يتخذه من خطوات تضر بمصالح التكتل القاري.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن العلم اليوناني ذا اللونين الأبيض والأزرق على تلة صخرية في الجزيرة بدأ ملطخاً أمس الأول السبت بطلاء أحمر. وتلك الجزيرة قريبة جداً من الساحل التركي. ولم يتضح بعد الجهة المسؤولة عن ذلك الفعل.

وقالت وزارة الخارجية اليونانية في بيان: «ندين بأشد العبارات الإهانة التي وُجهت أمس الأول السبت للعلم اليوناني على كاستيلوريزو».

وأضاف البيان، «نتوقع من السلطات التركية إدانة فورية وتحقيقاً في الواقعة؛ حتى تتسنّى محاسبة الفاعلين... مثل تلك الأفعال غير المقبولة لا تهدف إلا إلى نسف آفاق تخفيف التوتر بين الدولتين».

ولم يصدر تعليق من الجانب التركي بعد.

وقال مسؤول، إن الشرطة اليونانية بدأت التحقيق في الأمر. وذكرت وسائل الإعلام اليونانية أيضاً أن طائرة مسيرة مزودة بمكبر للصوت حلقت فوق الجزيرة أمس الأول السبت وهي تبث النشيد الوطني التركي.

Advertisements

إلى ذلك، غادر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس واشنطن الى اليونان حيث سيدعو الى «خفض حدة التوتر» في شرق المتوسط وتشجيع الحوار مع تركيا.

ويزور اليوم الاثنين سالونيكي «شمال اليونان» حيث يلتقي نظيره نيكوس ديندياس، المحطة الاولى في جولة اوروبية مصغرة يتوجه خلالها ايضا الى ايطاليا والفاتيكان وكرواتيا. وسيلتقي غداً الثلاثاء في كريت رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس ويزور القاعدة البحرية للحلف الاطلسي في خليح سودا.

وصرح مسؤول أمريكي كبير قبل هذه الجولة للصحافيين «يجب خفض حدة التوتر في شرق المتوسط»، مؤكدا ان بومبيو «عبر عن قلقه العميق». واضاف «يريد ايضا ان يكون حاضرا بعد التطورات الايجابية الاخيرة وآفاق استئناف الحوار».

وشدد المسؤول على ضرورة «الحد من مخاطر وقوع حوادث» و»الامتناع عن اتخاذ اي اجراء احادي يؤجج التوتر» داعيا اليونان وتركيا لل»توصل الى اتفاق».

واوضح ان واشنطن «تشجع كافة الدول على تسوية المسائل المتعلقة بترسيم الحدود البحرية سلميا وطبقا للقانون الدولي».

وعلم من وزارة الخارجية الامريكية ان زيارة سالونيكي رسالة موجهة لمنطقة البلقان حول ارادة واشنطن الاستثمار في المنطقة.في الأثناء ،طالب 27 برلمانياً فرنسياً الاتحاد الأوروبي بعدم إدراج تركيا في عضويته، خشية تطلعات نظام رجب طيب أردوغان التوسعية، وما يتخذه من خطوات تضر بمصالح التكتل القاري.جاء ذلك في عريضة التماس موقعة من الأعضاء ال27، موجهة للاتحاد الأوروبي، نشرتها صحيفة «لوجورنال دو ديمانش» الفرنسية؛ حيث أعربوا خلالها عن معارضتهم لاندماج تركيا في الاتحاد الأوروبي، بسبب سلوكها العدواني في المنطقة. (وكالات)