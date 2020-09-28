إيمي باريت..محافظة متشددة في قضايا الهجرة ومؤيدة لحيازة الأسلحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعد ايمي فيفيان كوني باريت مرشحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخلافة روث جينسبرج من الأصوات المتشددة في قضايا الهجرة، وهي مقربة من أقصى اليمين، وقد ولدت في 28 يناير/كانون الثاني عام 1972؛ وهي قاضية محكمة الاستئناف الاتحادية، وتبلغ من العمر 48 عاماً. وتوصف باريت بأنها كاثوليكية متدينة، ونسب لها مقال نُشر في مجلة عام 2013 القول «إن الحياة تبدأ من الحمل». وهذا يجعلها المفضلة للمتدينين المحافظين الحريصين على إلغاء قرار 1973 التاريخي الذي شرّع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد. وصوتت أيضاً لمصلحة سياسات الهجرة المتشددة للرئيس ترامب، وأعربت عن وجهات نظر تؤيد توسيع حقوق حيازة السلاح.

قيود الالتزام الديني

ورشحها ترامب لمحكمة استئناف الدائرة السابعة، ومقرها شيكاغو، وأكد مجلس الشيوخ تلك الخطوة في تصويت جاء بأغلبية 55 صوتاً مقابل 43 في أكتوبر عام 2017. وقد اعترضت 27 منظمة الحقوق المدنية على هذا الترشيح، وطالبوا بسحبه، مشككين بقدرتها على الفصل بين موقفها الديني المحافظ؛ وأحكامها. وكانت واحدة من الأسماء التي وضعها الرئيس في اعتباره؛ لتحل محل القاضي أنتوني كينيدي في عام 2017.

وولدت القاضية إيمي باريت في نيو أورلينز، وهي متزوجة من مدعٍ فيدرالي سابق في ساوث بيند بولاية إنديانا، ولديهما 7 أطفال، من بينهم اثنان تم تبنيهما من هايتي، وأصغر أطفالها البيولوجيين يعاني متلازمة داون.

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انجازات علمية وعملية

وهي الابن الأكبر بين سبعة أطفال، مع خمس أخوات وأخ، وعمل والدها مايكل كوني محامياً لشركة، ووالدتها ليندا ربة منزل. ودرست باريت الأدب الإنجليزي في كلية رودس في ممفيس بولاية تينيسي، وتخرجت عام 1994 بدرجة البكالوريوس بالقانون في كلية الحقوق بنوتردام، وتخرجت في المرتبة الأولى على دفعتها عام 1997، ثم حصلت على درجة الدكتوراه في القانون. عملت أستاذة مشاركة في القانون في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، وفي كلية الحقوق في نوتردام.

كما عملت باحثة قانونية في نوتردام لمدة 15 عاماً تقريباً. ونشرت العديد من الأوراق العلمية في المجلات الأكاديمية المتخصصة. كما حصلت على جائزة «أستاذ العام المتميز» ثلاث مرات. ويعد رأي القاضية باريت الأكثر شهرة هو معارضتها لقانون ولاية ويسكونسن الذي يسلب حقوق السلاح من المجرمين غير العنيفين. وكتبت باريت: يتوافق التاريخ مع الفطرة السليمة، فهو يوضح أن الهيئات التشريعية لديها القدرة على منع الأشخاص الخطرين من حيازة الأسلحة.

تغيير توازن المحكمة

كانت جينسبيرج قبل وفاتها أبرز الأسماء الليبرالية في المحكمة العليا، بينما يتوقع أن يغير هذا التعيين المحتمل، التوازن في المحكمة مع وجود أغلبية محافظة بنسبة 6 مقابل 3، حال المصادقة عليه من قبل مجلس الشيوخ الذي يحظى بأغلبية جمهورية.