المنطلق اثنان بلا ثالث

استمع

كيف سيواجه العالم العربي الطبقيّة العلمية العالمية مستقبلاً؟ يقيناً: لا حلول خارج التنمية الشاملة القائمة على البحث العلمي. إهمالها أحدث مشكلات متفاقمة تشبه تراكم الديون وفوائده المركّبة. اختلاف أنماط التنمية لا يعني انعدام الخطوط المشتركة في تحقيق الغايات. مثلاً: الصين والهند لكلتيهما منهجها الخاص. الهند مشت الهوينا ولم تترك شبراً غير مزروع، عملاً بالمثل الفرنسي: «لنأكل أوّلاً ثم فلنتفلسف». لكن، من دون صخب، عملت على توفير كل لوازم الشعب، بعيداً من السعي إلى منافسة الغرب واليابان صناعياً. المبدأ: هذه صناعاتي ملك لي ولو لم تكن في المستوى المنافس. لا أحد يستطيع قطعها عني. حتى الساعة، فضّلت السياسة الاقتصادية الهندية طريقة «الماء من تحت التبن». لكنها ضمنت أهمّ الأهمّ منذ البداية: قوّة نووية وطعاماً لكل فم بالاكتفاء الذاتي.

Advertisements

الصين تلوح لغير المتأمّل الفاحص على طرفي نقيض، فالتنين منذ 1949، انطلق في المسيرة الكبرى، بسرعة لا يلوي على شيء، ولم يكترث لسحق الملايين إلى أن استقرت الأوضاع، حين سيطر على الجهات الأربع، غير المجرى الشيوعيّ بشق طريق اشتراكية السوق، في عهد دينج شياو بينج، كانت تلك ساعة الإقلاع في التنمية الاقتصادية. لم يعرف التاريخ نموّاً بتلك الوتيرة. حرق الأشواط،حتى الوصول إلى قمرة القيادة.اجتياح اقتصادي، علمي،تقاني، صناعي، زراعي، مع سياسة خارجية متواضعة غير عدوانية، هي نفسها أعجب قوة ناعمة. لم يعرف ماضي البشرية من قبلُ ندّيّة هكذا. هل يثبت المستقبل العكس؟ لكن الصين أيضاً ضمنت منذ البداية أهمّ الأهمّ: قوّة نوويّة وطعاماً لكل فم بالاكتفاء الذاتي غذائياً.

ها هو العالم العربي خلف خط الانطلاق، لكن مع إرهاق وإنهاك. لا ينبغي لأحد أن يلومه، فإن اللوم إغراء، ولن يدعوا له من خيار غير التداوي من التخلف بالتخلف. ببساطة: كيف تريد عراقاً حرّاً طليقاً في سماء التنمية والسيادة، بعد جبال القيود التي تكبّله؟ من أين له النموّ وكل خليّة من خلاياه عليها مصّاص دماء؟ قس على ذلك بقية القائمة. بلاد العرب أوطاني، لا عضلات ولا غذاء. هل تستوي الأمّية وحواسيب الكوانتوم والذكاء الاصطناعي؟ ماذا عن العلوم العصبية والفيزياء الحيوية ؟

لزوم ما يلزم: النتيجة الانطلاقية: العرب ظامئون والماء على ظهورهم محمول، فالمنطلق السليم الثنائي في قرآنهم: «الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف». القوة الدفاعية والغذاء.

[email protected]