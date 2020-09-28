50 ألف شهادة منشأ بـ 16مليار درهم في الشارقة حتى سبتمبر

كشف عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن عدد شهادات المنشأ التي تم إصدارها منذ بداية العام وحتى منتصف شهر سبتمبر/أيلول الجاري، وصلت إلى 49393 شهادة، كما بلغت قيمة الصادرات لشهادات المنشأ 15.879 مليار درهم في مختلف القطاعات؛ أهمها: زيوت النفط والنحاس والمواد الغذائية والسفن والورق والحديد والصلب والعطور ومستحضرات التجميل والدهانات، إلى ذلك فقد بلغ إجمالي عدد العضويات المسجلة خلال نفس الفترة 34933 عضوية؛ منها 2526 عضوية جديدة. وأكد العويس «أن هذه البيانات والتقارير الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تؤكد أن هنالك مؤشرات واعدة على الرغم من التحديات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا»، وتعكس نجاح الجهود التي تبذلها الغرفة للترويج لإمارة الشارقة كوجهة عالمية للأعمال، وتنوع خدماتها التي تسهل على الشركات تأسيس مكاتب وفروع لها في الإمارة، إضافة إلى تميز بيئة الأعمال سواء ببنيتها التحتية أو خدماتها المتميزة الجاذبة للشركات.

قال العويس: إن الغرفة حرصت منذ بدء تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 على الاقتصاد العالمي، على تسخير خبرة 50 عاماً؛ لتوفير أفضل الخدمات للقطاع الخاص؛ من خلال العمل على تفعيل دورها كصوت لمجتمع الأعمال، وتذليل التحديات التي واجهته على مستوى إمارة الشارقة، إلى جانب تبنيها استراتيجية مرنة، تغطي متطلبات المرحلة؛ لتعزيز أداء اقتصاد الإمارة، مشيراً إلى أن الأرقام المحققة في عدد شهادات المنشأ والعضويات، ما كانت لتحقق لولا إدراك قيادتنا الرشيدة لأهمية اتخاذ القرارات العملية التي تلبي احتياجات ومتطلبات القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن متانة وقوة اقتصاد الشارقة، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات العالمية؛ بفضل الرؤى والتوجيهات الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والتي أدت إلى مواصلة نمو الاقتصاد وتطوره.

وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن الغرفة تتبنى الإبداع والابتكار منهجية مؤسسية؛ للخروج ببرامج ومبادرات تهدف من خلالها إلى خدمة القطاع الخاص المحلي بطرق أكثر شمولية، خاصة في ظل الظروف الراهنة؛ لتحقيق أفضل العائدات الإيجابية، والوصول إلى نماذج عمل ابتكارية تحسن من إجراءاتها وخدماتها وأدائها بشكل مستمر ومتواصل بما يعود بالنفع على الأداء العام لاقتصاد الإمارة ومجتمع الأعمال، فضلاً عن الترويج لفرص ومزايا الاستثمار التي تزخر بها الشارقة من خلال الإضاءة على بيئة أعمالها الجاذبة وما تقدمه الغرفة من تسهيلات للمستثمرين بطرق مبتكرة.





حلول عملية



وأشار محمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، إلى أن الغرفة عملت على تطوير مساهمتها في تعزيز دور القطاع الخاص خلال هذه الفترة الاستثنائية، بما يعكس توجهات القيادة الرشيدة، فضلاً عن إطلاق المبادرات النوعية من أجل بلورة حلول عملية تنعكس إيجاباً على منح الشركات خيارات أكبر وأكثر فاعلية في التعامل مع متغيرات الأزمة إلى جانب تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاعين الحكومي والخاص والتي كانت على الدوام ركيزة أساسية في تحقيق التطور النوعي الذي شهده الاقتصاد الإماراتي على مدى السنوات السابقة، الأمر الذي أثمر عن نتائج إيجابية بمختلف الخدمات التي تقدمها الغرفة لأعضائها ومنتسبيها، فضلاً عن التركيز على دورها كمحرك أساسي في تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية في الشارقة، واستدامة نمو وازدهار القطاع الخاص.



التحول الرقمي



وأشار العوضي، إلى أن الغرفة كانت سبّاقة في التحول الرقمي لإنجاز أعمالها كافة بتميز وجودة وسرعة عالية، للتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة إليها، وتوفير الوسائل كافة الممكنة؛ لإنجاز معاملاتهم بكل يسر وسهولة؛ حيث أظهرت كفاءة عالية في بنيتها التحتية الرقمية، التي انعكست في جودة وسلاسة خدماتها الذكية والإلكترونية خاصة خلال فترة العمل عن بُعد، مشيراً إلى أن التحول الذكي في خدمات الغرفة والذي بلغت نسبته 100%، واستثمارها على مدار السنوات الماضية في تأسيس بنية رقمية متطورة هو الذي ساهم في المحافظة على سير العمليات والخدمات في هذه الظروف الاستثنائية، لافتاً إلى أن ذلك تجسّد في عدد المعاملات المنجزة رقمياً خلال عام 2020 والتي بلغت 91336 معاملة من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي والتي تضم باقة من الخدمات النوعية منها صحة التصديق على التوقيع والكفالة الشخصية وإذن القاصر واستخراج صورة طبق الأصل وموافقة ولي الأمر والمعاملات الخارجية إلى جانب إمكانية الدفع الإلكتروني من خلال البطاقة الائتمانية أو الدفع المسبق من حساب الشركة المسجلة، فضلاً عن إصدار شهادات المنشأ والعضويات.

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برنامج جديد



وكشف العوضي عن أن الغرفة تعمل دائماً على تطوير وتوفير خدمات ذكية تكاملية، من خلال توظيف أحدث تقنيات الاتصال عن بُعد للتواصل مع الشركاء وجمهور المتعاملين وضمان تقديم الخدمات لهم بكل سلاسة وأمان، ومن أبرز الخطط التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية تطوير برنامج جديد للخدمات الإلكترونية يغطي خدمات الغرفة وجميع إداراتها المختلفة إضافة إلى مركز إكسبو الشارقة، والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً فور الانتهاء من كافة الإجراءات التشغيلية، لافتاً إلى أن غرفة الشارقة لن تحيد عن الابتكار كركيزة أساسية في توجهها للفترة المقبلة، في إطار التزامها بدورها تجاه القطاع الخاص؛ من خلال إيجاد السبل والحلول؛ لمواجهة التحديات العالمية وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في إمارة الشارقة.



صندوق «صدّر»



وشهد عام 2020 إطلاق «غرفة الشارقة»، لأول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى الإمارة، تحت مسمى «صدّر»، والخاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة؛ وذلك بالتعاون مع الاتحاد لائتمان الصادرات، وهي شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات، ويهدف الصندوق إلى رفع نسبة الصادرات، وفتح أسواق جديدة، وزيادة رقعة الخريطة التصديرية لمنتسبي المركز، وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين، وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير؛ من خلال حماية الائتمان، وجاء إطلاق الصندوق في إطار جهود الغرفة وسعيها الدائم لتأمين الدعم وزيادة صادرات دولة الإمارات؛ من خلال تقديم خدمات تمويل الصادرات للشركات المحلية، وتوسيع نطاق أعمال التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة.



خدمة مجموعات العمل



وتحرص الغرفة على التواصل مع ممثلي مجموعات العمل المنضوية تحت مظلتها بشكل منتظم ودوري؛ للاطلاع عن قرب على واقع وشؤون مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة، والتشاور حول الفرص التي تتيح لهم النمو والازدهار والمنافسة بشكل أكبر في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، فضلاً عن تسخير جهود كافة إداراتها ومؤسساتها لخدمة مجموعات العمل القطاعية ومتابعة أعمالها وتوصياتها ودعم مبادراتها المبتكرة، انطلاقاً من أهمية ودور تلك المجموعات في التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعات الأعمال الخاصة.

وتضم الغرفة تحت مظلتها 7 مجموعات هي: مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، ومجموعة عمل قطاع الصناعة، ومجموعة عمل القطاع العقاري، ومجموعة عمل قطاع تجارة وصناعة المواد الغذائية، ومجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة، ومجموعة عمل قطاع الفنادق، ومجموعة عمل قطاع الشقق الفندقية، كما تعتزم الغرفة إطلاق مجموعة جديدة تحت مسمى مجموعة عمل شباب الغرفة كإحدى المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور رواد الأعمال الشباب وسبل التواصل معهم ومتابعة احتياجاتهم.