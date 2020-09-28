شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن ضوابط إصدار تصاريح السفر للمبتعثين والدارسين على حسابهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة التعليم الضوابط والاشتراطات المتعلقة بالطلبة المبتعثين والدارسين على حسابهم الخاص، والمتدربين في برامج الزمالة الطبية، ممن تتطلب دراستهم أو تدريبهم السفر إلى الدول التي يدرسون أو يتدربون فيها مع مرافقيهم، وذلك عبر منصة «أبشر».

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وتمثلت الشروط العامة في تقديم خطاب أو بريد إلكتروني من الجامعة أو المستشفى التعليمي يتضمن ضرورة حضور الطالب أو المتدرب إلى دول الدراسة أو التدريب، وتاريخ بداية الدراسة أو البرنامج التدريبي، مع وجود تأشيرة دراسية سارية المفعول وفقاً لنظام دولة الدراسة.

وفيما يتعلق بالمتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين من جهة حكومية، فيشترط تقديم وثيقة رسمية ومعتمدة (قرار الابتعاث أو التدريب) من قِبل جهة الابتعاث أو التدريب، موضحاً فيها تفاصيل البعثة أو التدريب، على أن يسمح له بالسفر قبل بدء الدراسة بمدة لا تتجاوز أسبوعين.

وعلى المتقدمين للسفر من الدارسين والمتدربين على حسابهم الخاص تقديم قرار من وزارة التعليم للموافقة على الدراسة، وبشأن غير الحاصلين على موافقة مسبقة من الوزارة، فيجب تقديم السجل الأكاديمي المحدث.