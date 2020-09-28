شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لتغريدة مواطن..القبض على قائد شاحنة مخالفة في جدة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم الأحد، القبض على قائد شاحنة وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام لمخالفته.
جاء ذلك في رد من المرور، على شكوى مواطن عبر “تويتر”، قال خلالها: “اتعدمت سياراتنا من هاذي القلابات الي ما تستخدم غطاء. والله بودي السياره كله منقر والطلاء مطفي ليش ما عليها مخالفات”.
يذكر أن الإدارة العامة للمرور، أعلنت في وقت سابق، البدء في رصد دخول الشاحنات إلكترونيًا في الأوقات الممنوعة بمحافظة جدة، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 1442/02/17 هـ الموافق 2020/10/04 م.
كانت هذه تفاصيل خبر استجابة لتغريدة مواطن..القبض على قائد شاحنة مخالفة في جدة (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.