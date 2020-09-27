السودان يشكر السيسي والشعب المصري

وبحسب ما نشرته صحيفة "الشروق"، أعرب صالح عن تقدير الشعب السوداني كله لهذه الوقفة، كما توجه بالشكر للإعلام المصري على اهتمامه الكبير بالشأن السوداني خلال الأسابيع الماضية، مشيرا إلى انحسار الأزمة وأن السودان الآن في مرحلة ما بعد الأزمة.

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ومن جانبه، أكد هيكل حرص مصر الشديد على العلاقات مع السودان، موضحا أن العلاقات الودية بين البلدين ممتدة عبر التاريخ.

وأوضح هيكل نية وزارة الإعلام زيادة عدد المنح المقدمة للإعلاميين السودانيين في معهد التدريب بوزارة الدولة للإعلام، وزيادة سبل التعاون الإعلامي بين البلدين، وتطوير الشراكات الإعلامية لإحياء ثقافة شعبي وادي النيل، وبخاصة من الشباب في البلدين.

واتفق الوزيران على تبادل الزيارات خلال المرحلة القادمة لبحث المزيد من التعاون في المجال الإعلامي.