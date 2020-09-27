عكس مقترح الصدر... مليشيا عراقية تهدد السفارة الأمريكية بـ"الأسلحة الدقيقة"

وقال الأمين العام للمليشيا، أكرم الكعبي في تغريدة له ، اليوم الأحد: "ما زلنا ننتظر المواقف الرسمية من القوى جميعا بخصوص الثكنة العسكرية المنتهكة للسيادة العراقية، والتي وضعتها أمريكا وسط بغداد باسم سفارة لتعيث في العراق فساداً وتخريباً".

وأضاف: "للمقاومة موقفها إن سكت جميعهم، خصوصا أن الأسلحة الدقيقة دخلت الخدمة".

وأبدى فصيل عصائب أهل الحق في العراق المنضوي في الحشد الشعبي والمقرب من إيران، الأحد، اعتراضه على تشكيل لجان للتحقيق في الجهات التي تستهدف السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال الخزعلي في بيان: "لا يوجد في العراق موضوع اسمه استهداف الهيئات الدبلوماسية والثقافية، إنما الموجود هو استهداف سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا له أسبابه المعروفة، أما باقي الهيئات الدبلوماسية فهي تمارس عملها بشكل طبيعي دون أن يعتدي عليها أحد". Advertisements

وأضاف: "هذه السفارة تابعة لدولة تحتل العراق، بعد أن رفضت الإدارة الأمريكية تطبيق قرار مجلس النواب والحكومة العراقية بسحب القوات، الصادر قبل أشهر".

هذا وأعلن رئيسا الوزراء مصطفى الكاظمي والبرلمان محمد الحلبوسي عن دعمهما لمقترح تقدم به زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للتحقيق في الهجمات المتكررة، التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية، وتقديم الجناة للعدالة.

ومنذ أشهر تتعرض المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية في بغداد إلى جانب القواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف الدولي والأرتال التي تنقل معدات لوجستية تابعة للتحالف الدولي، إلى قصف صاروخي وهجمات بعبوات ناسفة من قبل جهات لا تزال مجهولة.