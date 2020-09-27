السعودية تكشف ضوابط "لا يمكن أداء العمرة" بدونها

وقال في مقابلة "تلفزيونية" مع قناة "الإخبارية" السعودية: "من بين هذه الضوابط أنه لا يمكن لأي شخص دخول الحرم المكي دون تطبيق الإجراءات الجديدة المرتبطة باستخدام تطبيق اعتمرنا وتقديم ما يثبت خلوه من فيروس كورونا".
وأردف الوزير قائلا: "في حال اكتشاف حالات كورونا بين المعتمرين فإن آلية التبليغ تستغرق أقل من دقيقة واحدة".
وتابع: "وزارة الصحة سوف تحدد الدول التي يسمح لمواطنيها أداء هذه الشعيرة وستحدد قائمة بالدول التي لا يمكن استقبال مواطنيها في المملكة بسبب تفشي الجائحة في هذه الدول".
أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية تطبيق "اعتمرنا" لتمكين الراغبين في أداء العمرة والزيارة من طلب إصدار تصاريح للدخول إلى الحرمين الشريفين لأداء العمرة والزيارة والصلوات.
وتأتي عملية التطبيق الإلكترونية السعودية الجديدة لضمان توفير أجواء روحانية وآمنة تحقق الإجراءات والضوابط الاحترازية الصحية والتنظيمية بالتكامل مع "تطبيق توكلنا" للتحقق من سلامة الحالة الصحية لطالب التصريح.
وأتاح متجر "آبل" اعتبارا من، اليوم الأحد، تحميل تطبيق "اعتمرنا" الذي يمكن من خلاله حجز موعد للعمرة، وهي المواعيد التي ستبدأ من الأحد المقبل، الموافق 4 أكتوبر/تشرين الأول كمرحلة أولى.
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