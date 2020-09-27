مصر وأمريكا تؤكدان اتفاقهما في الرؤى إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم "تلقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم 27 سبتمبر/أيلول الجاري، اتصالاً هاتفيا من مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، وذلك لمناقشة أبعاد العلاقات الاستراتيجية الثنائية وكذا عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك للدولتيّن".
وأوضح البيان "أن الجانبين أكدا على تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من القضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشا حول عدد من ملفات المنطقة، منها آخر المُستجدات على الساحة الليبية والجهود المبذولة لتثبيت عملية وقف إطلاق النار، كما تم تناول التطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية".
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واختتم البيان بأن الجانبين "شددا على ضرورة استمرار التنسيق والتشاور بين البلديّن خلال الفترة المقبلة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة، خاصة في ظل التحديات وتعدد الأزمات التي تعاني منها المنطقة".
يذكر أن الرئيس الأمريكي أشاد بالجهود المصرية تجاه الأزمة الليبية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يوليو/تموز الماضي.
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