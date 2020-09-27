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شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تحذر من استخدام كريمات «الكورتيزون» لتبييض البشرة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استخدام كريمات الكورتيزون الموضعي لتبييض البشرة لما قد تسببه من أعراض جانبية خطيرة.
وكشفت أن الأعراض الجانبية البسيطة التي تسببها تتمثل في تشققات جلدية يصعب علاجها مستقبلا وبقع بيضاء أو اسمرار في الجسم وتحسس الوجه واحمراره.
وأوضحت أن الأعراض الخطيرة الناتجة عن استخدام كميات كبيرة منها تتمثل في ضمور في طبقة الجلد الخارجية وظهور شعر سميك في الوجه والجسم.
ولفتت إلى أن الاستخدامات الصحيحة لكريمات الكورتيزون تكون بشكل موضعي لعلاج بعض الحالات المرضية كالأكزيما والصدفية.
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